Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea: „Una pe zi…”

Email the Author

Email the Author

About Alin Tudoroiu,

Firește, este vorba de sesizări, direct la sediu sau online, care vin pe adresa Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în continuu și care vizează nemulțumirile legate de serviciile medicale, tratarea în unitățile sanitare, conduita și etica personalului medical. Oamenii sesizează, trimit petiții sau chiar filmulețe. CAS Vâlcea are însă atribuții doar în ceea ce privește serviciile medicale oferite, nu are competențe legate de comportament, etică; aici ar trebui să intervină Colegiul Medicilor. „Am putea spune că nu există zi de lucru fără o sesizare adresată către CAS Vâlcea. Încercăm, până acolo unde ne permite legea, să corectăm lucrurile” , a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, ec. Alin Voiculeț, director general CAS Vâlcea.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.