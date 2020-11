Alianța USR PLUS – Răspuns la criza COVID și măsuri în sănătate!

Ce vedem acum în sistemul de sănătate este o acutizare a problemelor nerezolvate timp de 30 de ani.

Este adevărat, toate tările se confruntă cu pandemia, dar în România au ieșit la lumină probleme structurale – un management al spitalelor defectuos și politizat (cu câteva excepții), lipsa de încredere în instituții și lipsa de transparență pe date și indicatori-cheie.

Pandemia a forțat schimbări structurale care vor modifică pentru totdeauna felul în care muncim, învătăm, comunicăm cu instituțiile. Sunt schimbări în societate accelerate de pandemie, dar predictibile pentru guvernanții care privesc în viitor.

USR PLUS a susținut cetătenia digitală, munca flexibilă și protejarea mediului înainte ca acestea să devină mecanisme de supraviețuire la pandemie și priorități europene.

Vom guverna cu viziune și pentru pregătirea unui viitor care să nu ne ia prin surprindere, în care să fim competitivi.

Măsurile din programul de guvernare USR PLUS sunt gândite inclusiv pentru contextul COVID (și post-COVID), care a produs deja schimbări structurale: a accelerat nevoia digitalizării, a muncii flexibile, a soluțiilor online în educație și sănătate, a reindustrializării Europei, în domenii strategice.

Măsuri pentru sănătate

1.Vaccinarea, respectiv pregătirea pentru vaccinare;

2.48% dintre bolnavii non-COVID au avut acces îngreunat sau oprit la servicii medicale esențiale, conform unui studiu „Observatorul Român de Sănătate”. Este o prioritate continuarea accesului tuturor românilor la tratament, prin focus pe medicină de proximitate, acasă la pacient, telemedicină și flexibilitatea secțiilor COVID;

3.Donarea de sânge (toți cetătenii) și de plasmă convalescentă (pacienții COVID care au anticorpi). Pacienții cu boli cronice, victimele accidentelor, nou-născutii cu anemii, toți au nevoie de sânge pentru a supraviețui;

4.Micșorarea riscurilor de comorbiditate: doar jumătate dintre bolnavii de diabet tip 2 zaharat sunt diagnosticați (screening);

5.Acces la medicamente esențiale; asistenți medicali și asistenții medicali comunitari – procuratori de medicamente;

6.O comunicare continuă și transparentă cu cetătenii, cu explicarea restricțiilor și educare. Exemplu: oamenii nu știu că pe nas transmiterea virusului este la fel de puternică, în respirație și țin masca sub nas, deci fără efect prea mare;

7.Sprijin pentru DSP și prin voluntari. Exemplu: Corpul Român de Solidaritate.

Mai multe detalii în angajamentele pentru guvernare:

Stimulente pentru a ne menține sănătoși

Acces garantat la medicamente esențiale

Siguranța pacientului pe primul loc

Medic și pacient la un click distanță

