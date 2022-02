ALEXANDRU DEDU, șef și în bucătărie, nu numai la FRH!

Președintele Federației Române de Handbal și-a arătat fața pe care puțini i-o cunosc: a demonstrat că arta culinară nu îi este deloc străină. El a pregătit un aperitiv și a povestit detalii despre viața sa de familie. Șeful handbalului românesc este, ocazional, și chef pentru familie și prieteni. Alexandru Dedu se poate lăuda cu preparatele la grătar și recunoaște că nu ar refuza o competiție de gastronomie.

„Am norocul să am o soție gospodină și aportul meu în bucătărie este spre zero, exceptând tot ceea ce înseamnă gătit la cuptorul cu lemne sau la grătar. Acolo este treaba mea și o fac cu mare plăcere. În rest, în puținele ocazii când soția nu este acasă, nu am nici cea mai mică jenă să-mi fac de mâncare, ținând cont că până să o cunosc pe Maria făceam singur cam totul, fiind plecat de acasă de mic. Cu toată lipsa de modestie, atunci când încerc să fac ceva, îmi iese. Nu înseamnă că iau 5 stele Michelin, dar, dacă îmi pun în minte să fac cozonac, îmi iese și el! Dacă ar trebui să mă duc la un concurs culinar, m-aș duce și acolo” , s-a confesat Alexandru Dedu, președintele al Federației Române de Handbal.

Șeful FRH mărturisește că nu mai este pofticios, dar că are un fel de mâncare pe care nu-l refuză niciodată.

„Îmi place foarte mult bucătăria mediteraneană. O consider foarte sănătoasă și gustoasă și îmi place să mănânc din când în când jamon. Îmi place foarte mult calcanul, aș mânca oricum și oricât”, a continuat Alexandru Dedu.

Deși mulți nu ar crede, Dedu spune că, de la el din casă, mănâncă cel mai puțin

Alexandru Dedu este foarte atent la ceea ce consumă pentru că, spune el, orice îl îngrașă.

„Când eram sportiv mâncam de rupeam, dar mă și antrenam mult. După ce am avut accidentul, mănânc o pătrime față de perioada de dinainte și, din păcate, orice mănânc se pune. Mi s-a schimbat metabolismul și mănânc foarte puțin, cel mai puțin din casă, cu toate că am copil de nici 14 ani”, a mărturisit Dedu.

Președintele FRH atrage atenția sportivilor că produsele pe care le mănâncă se reflectă și în felul în care ei se pregătesc, joacă și arată!

„Am văzut cât de mult contează pentru un sportiv ceea ce mănâncă pe unul dintre băieții mei, care avea probleme în a lua în greutate. Când s-a reglat cu mâncarea, cu orele la care mânca, imediat s-a văzut în modul în care masa musculară i-a crescut. Țesutul adipos i-a scăzut. Contează foarte mult alimentația în sportul de astăzi, când performanța înseamnă atingerea limitelor umane. Fiecare lucru aparent minor, legat de viața cotidiană, contează”, este de părere șeful FRH.

Dedu face și desface… calculatoare

Ca să se relaxeze după zilele lungi și obositoare de la Federația Română de Handbal, Dedu și-a descoperit o nouă pasiune.

„Meseria de președinte la Federația Română de Handbal este 24 cu 7. Singurele momente în care reușesc să mă detașez sunt atunci când fac, desfac calculatoare, mă bag în softuri. Înainte era mersul pe motocicletă, dar cum acum nu mai am mobilitate, fac alte lucruri”, a concluzionat Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

• Sursă foto și text: SPORTS NET GROUP