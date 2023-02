AJOFM organizează cursuri de pirotehniști pentru șomerii vâlceni

Email the Author

• patru programe de formare profesională vor începe în luna februarie 2023, la nivelul judeţului Vâlcea Anual, Agenția Judeteană pentru Ocuparea Forței de Muncă Valcea elaborează Planul naţional de formare profesională, în funcţie de meseriile/ ocupaţiile pentru care există locuri de muncă vacante, de numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de aptitudinile acestora şi de interesul pentru anumite ocupaţii/ meserii. Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza, în luna februarie 2023, patru programe de formare profesională pentru un număr de 73 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Programele de formare profesională vizează calificări precum: • pirotehnist– 15 persoane; • ajutor bucătar – 18 persoane; • lucrător comercial – 18 persoane; • contabil – 23 persoane. „În ceea ce priveste participarea şomerilor la cursurile de formare profesională, cel mai ridicat interes pentru astfel de programe s-a înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta între 35-45 de ani. La polul opus se află tinerii cu vârsta sub 25 de ani. În funcţie de nivelul de studii al şomerilor participanţi la cursurile de formare profesională, o participare mai mare se înregistrează în rândul şomerilor cu studii profesionale, liceale sau postliceale. Toate cele patru programe de formare profesională sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru detalii, cei interesaţi se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, dar și apela numărul de telefon 0250.735.608, interior 27”, se arată într-un comunicat de presă al AJOFM Vâlcea. Informațiile ne-au fost prezentate de Paul Ene, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.

