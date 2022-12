ADVERSARE ACCESIBILE pentru SCM Râmnicu Vâlcea în grupele Cupei EHF

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Fără nume sonore în actualul sezon, a doua competiție ca importanță din handbalul feminin european inter-cluburi se anunță una atractivă pentru echipele românești, care, dacă vor trata întrecerea cu seriozitate, pot ajunge în fazele eliminatorii (sferturi de finală sau final four). Este și cazul echipei Primăriei Râmnicu Vâlcea care, joi, 15 decembrie 2022, și-a aflat adversarele din cadrul fazei grupelor. Cele 16 echipe rămase în competiție au fost împărțite în patru grupe, echipa râmniceană fiind repartizată în Grupa D. Este o grupă accesibilă, în care se regăsesc formații care nu (mai) strălucesc în handbalul european. Adversarele multinaționalei de la Vâlcea în această întrecere sunt Paris 92 (echipa franceză care, cel mai probabil, se va lupta cu SCM pentru primul loc în grupă), Thuringer HC (gruparea din Germania este doar o umbră palidă a grupării care, în urmă cu un deceniu, evolua constant în grupele Ligii Campionilor) și Vaci (cum s-a văzut și în sezonul trecut al competiției, când Vâlcea și Vaci s-au întâlnit tot în grupele EHF, gruparea maghiară a fost de partener de încălzire pentru vâlcence, unguroaicele fiind la nivelul unei echipe din liga a doua românească de handbal feminin). Primul meci al echipei Primăriei Râmnicu Vâlcea se va disputa pe 7 sau 8 ianuarie 2023, în Franța, pe terenul echipei Paris 92. După cele șase etape ale grupei, primele două clasate se vor califica în faza sferturilor de finală ale EHF (fază pe care SCM Râmnicu Vâlcea a atins-o și în sezonul trecut).

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.