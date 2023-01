ADRESĂ DE E-MAIL creată special pentru diaspora râmniceană! Poate fi aceasta folosită și de către «diaspora» de la Sibiu?

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Din dorința de a institui o legătură cât mai facilă și rapidă între diaspora și Municipalitatea Râmnicului, la inițiativa primarului Mircia Gutău a fost creată adresa de e-mail diaspora@primariavl.ro prin intermediul căreia râmnicenii aflați la acest moment peste hotare pot face solicitări vizând diverse domenii de activitate ale administrației locale. Este vorba despre aspecte care vizează emiterea actelor de stare civilă, modalități de plată a unor obligații către bugetul local, oportunități de investiții, informații despre evenimentele locale etc. Totodată, din partea principalelor departamente din cadrul Primăriei au fost desemnați funcționari care să furnizeze cât mai rapid și complet informațiile solicitate în vederea formulării și transmiterii răspunsurilor. Noul contact dedicat de poștă electronică poate fi accesat și din secțiunea „Contact” a site-ului Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro . Unele persoane au întrebat dacă această adresă de e-mail poate fi folosită și de către râmnicenii care sunt plecați în diferite județe din țară, exemplul Sibiului fiind cel mai elocvent. Nu avem deocamdată un răspuns oficial la această întrebare, însă sfatul nostru este următorul: dacă aveți o problemă care ține de competența Primăriei Râmnicu Vâlcea, nu ezitați să contactați această instituție prin orice cale posibilă: telefon, e-mail, Facebook, prin scrisoare poștală recomandată, prin intermediul consilierilor locali, dar și prin această adresă de e-mail. Din experiență proprie credem că veți fi îndrumați către departamentele din cadrul Primăriei care vă pot ajuta să rezolvați ceea ce aveți nevoie.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri