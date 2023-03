Adio, bravule!

ARMATA S-A DESPĂRȚIT de Constantin Herțoiu, veteranul de 109 ani

• locotenent-colonelul care luptase la Odesa, Sevastopol și Stalingrad rămâne cel mai în vârstă beneficiar al unei decorații regale

Veteranul de 109 ani din comuna Câineni s-a stins lin tocmai în ziua sa de naștere (28 februarie), părăsindu-ne când ne era mai mare nevoie de exemplul său de curaj și devotament.

„Cu deosebită tristețe am aflat că am mai pierdut un erou. Pe 28 februarie 2023, veteranul de război, locotenent-colonel în retragere Constantin Herțoiu, ar fi împlinit vârsta de 109 ani. Reprezintă semnificația unui ciclu complet, am putea spune, să-ți închei existența pe acest pământ în aceeași zi în care ai apărut pe lume. Însă ce existență! Un român autentic, mare cât istoria întregului nostru popor, care a strâns în el esența nației noastre și a definit caracteristicile cele mai frumoase ale seniorilor noștri. Existența veteranului nostru a ilustrat o minunată călătorie prin viață purtând în suflet dreapta credință în Dumnezeu, iubirea arzătoare de țară, cinstea și hărnicia. Am pierdut un om valoros, iubit de Dumnezeu, dar pentru familie și toți cei care l-au cunoscut rămâne recunoștința că l-am întâlnit și am fost contemporani cu unul dintre cei care au contribuit la scrierea istoriei noastre recente a României. Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost mesajul AMVVD Vâlcea.

În 30 septembrie 2020, Constantin Herțoiu s-a prezentat în persoană la Palatul Elisabeta din București pentru a primi de la Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Medalia Regală pentru Loialitate, devenind astfel cea mai în vârstă personalitate care a primit vreodată o decorație regală românească.

Medalia Regală pentru Loialitate a fost conferită domnului Constantin Herțoiu „Pentru a onora remarcabila sa vârstă de 106 ani, de-a lungul cărora şi-a servit cu dăruire şi generozitate patria. În semn de recunoştinţă pentru greutăţile pe care le-a suferit în cursul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe front şi în captivitatea ce a durat şase ani. Pentru că, pe tot parcursul vieţii, nu şi-a abandonat principiile, fiind un susţinător al democraţiei şi al Coroanei în ţara noastră”.

Înmormântarea s-a desfășurat joi, 2 martie 2023, în comuna Câineni, cu toate onorurile militare cuvenite.