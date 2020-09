Acesta este CEL MAI IMPORTANT PROIECT lansat în 2020 pentru turismul din Vâlcea!



Comuna Vlădești pare să facă un pas mare spre valorificarea unui sector economic care, în alte țări, a făcut adevărate minuni pentru dezvoltarea societăților locale. Este vorba despre dezvoltarea turismului, cu accent pe partea de domeniu balnear, dar cu ramificații importante și spre ceea ce înseamnă turism de întreținere a sănătății, sportiv, de agrement și de week-end. Asta pentru că, în comuna din imediata vecinătate a Râmnicului a fost lansat (pe 22 septembrie 2020) proiectul unui complex de servicii balneare care, atunci când va fi gata, pare a fi capabil să rivalizeze cu orice unitate similară din țara noastră și poate chiar și mai mult de atât.

Acest proiect a fost anunțat de către președintele Consiliului Județean Vâlcea, CONSTANTIN RĂDULESCU, și primarul comunei Vlădești, ADRIAN COSAC. Și pentru a nu mai prelungi suspansul, vă invităm să citiți declarațiile oferite de cei doi și să aflați ce vă va aștepta la Vlădești, peste numai câțiva ani!



„Vlădești este comuna pe cât de frumoasă, pe atât de importantă, fie și pentru faptul că are un potențial uriaș de urbanizare, fiind în imediata apropiere a municipiului Râmnicu Vâlcea. Este o comună condusă de un primar destoinic, un bărbat de caracter, un om bun, un om care cunoaște administrația: ADRIAN COSAC! Ei bine, iată, am primit o veste foarte bună de la ADRIAN COSAC, o veste pentru care îl felicit. Asta pentru că, în urmă cu ceva vreme, am decis să plecăm pe un drum nou și frumos. Să nu vă gândiți la căile rutiere. Trebuie să ne gândim la turism pentru că aici, în Vlădești, primarul COSAC, în parteneriat cu instituția pe care eu o conduc, Consiliul Județean Vâlcea, va face un proiect care va însemna foarte mult pentru Valea Olăneștiului. Un centru turistic de agrement cu spații de cazare, cu tot ce trebuie astfel încât Vlădeștiul să pornească pe această cale, a activității turistice și să devină un pol de interes aș spune nu doar județean, ci și regional. Asta pentru că ce se va face aici este absolut superb, este un proiect de execpție pentru care am pornit pe acest drum, așa cum spuneam, eu și ADRIAN COSAC. Iar ADRIAN COSAC știe ce face și vrea și poate să facă acest proiect, ca de altfel toate proiectele pe care le-a făcut și pe care le are în implementare în comuna Vlădești. Eu am mare încredere în puterea lui de muncă, a echipei care îl sprijină și voi fi alături de el pentru că este un proiect important și pentru că, nu-i așa, bine faci, bine găsești!”, a declarat CONSTANTIN RĂDULESCU, candidat PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea.

„După cum spunea domnul președinte CONSTANTIN RĂDULESCU, președinte al Consiliului Județean și al PSD Vâlcea, viitorul județului nostru, și eu mi-am propus și al Vlădeștiului, trebuie să fie turismul. În momentul de față am primit documentația pentru studiul de fezabilitate al complexului de servicii balneare, un complex cu o semnificație deosebită pentru localitatea Vlădești. Va fi un complex care va cuprinde cele trei servicii de bază: cazare, masă, tratament. În plus de acestea, va fi disponibil și serviciul de agrement pentru locuitorii Vlădeștiului, pentru turiștii care sunt în tranzit și pentru toți cei care doresc acest lucru. Complexul balnear va avea bazine cu apă dulce, bazine cu apă sărată, bazine cu apă caldă, o bază de tratament modernă care se va adresa, în primul rând, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, dar și sportivilor, pentru recuperare rapidă. Bineînțeles, așteptăm foarte mulți tineri în acest complex de servicii balneare. După ce am primit documentația pentru studiul de fezabilitate al complexului de servicii balneare pot să vă spun că pasul următor va fi peste două zile (n. red. joi, 24 septembrie 2020), când sunt invitat la ANRSC pentru a semna licența de explorare pentru apa sărată necesară acestui complex de servicii balneare!”, a declarat ADRIAN COSAC, primarul comunei Vlădești.

