Comunicat de presă

Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea finalizează în data de 31.03.2023 implementarea proiectului „ACCENT pe calificare”, proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman. Proiectul a avut o durată de 24 luni, desfășurându-se în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023. Partener în cadrul proiectului este Indice Consulting and Management SRL, Bucureşti. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea nivelului de calificare a 552 de angajaţi din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Sud-Muntenia prin participare la programele de formare profesională continua, cu accent pe adulţii cu nivel scăzut de calificare- minim 30 persoane, adulţii cu vârste de peste 40 ani – minim 68 persoane şi adulţii din zonele rurale defavorizate- minim 69 persoane. Rezultatele principale ale proiectului sunt:

