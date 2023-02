A FOST INAUGURAT PARCUL de 1,7 milioane lei realizat în Râmnicu Vâlcea cu fonduri europene

Email the Author

Miercuri, 22 februarie 2023, Parcul Ostroveni – amplasat pe faleza Oltului în zona blocurilor ANL – a fost inaugurat în prezența a zeci de copii și a mai multor locuitori ai cartierului din sudul Râmnicului. Acesta este cel de-al doilea parc realizat cu fonduri europene în municipiu, după Parcul Știrbei Vodă, finalizat în urmă cu un an, și va fi urmat, în aproximativ o lună, de inaugurarea unei a treia astfel de facilități de agrement, aflată în stadiu final de execuție în zona lacurilor de lângă barajul din nordul Râmnicului. Contractul de finanțare pentru acest proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost semnat în iunie 2020, cu un buget de 1.775.365,17 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 1.739.857,87 lei (contribuția din FEDR este 1.509.060,39 lei și valoarea contribuției din bugetul național este 230.797,48 lei). La fel ca și celelalte două parcuri finanțate din fonduri europene nerambursabile, Parcul Ostroveni s-a amenajat pe o suprafață degradată și neutilizată, în conformitate cu obiectivele specifice urmărite: îmbunătățirea condițiilor de viață, oferirea unui mod sănătos de petrecere a timpului liber și optimizarea condițiilor de mediu prin creșterea suprafeței spațiilor verzi a municipiului și prin crearea unui spațiu deschis de agrement și recreere. Principalele categorii de lucrări efectuate pe o suprafață de peste 5.000 mp au fost realizarea unei infrastructuri de alei pietonale, montarea de mobilier urban (coșuri de gunoi, cișmea, bănci, pergole), crearea de spații verzi (plantarea de arbori și de gazon, montarea unui sistem de irigare automatizat cu aspersoare telescopice). Printre dotările noului parc se numără un loc de joacă pentru copii (incluzând printre altele o tiroliană, echipamente de fitness și o instalație pentru persoane cu dizabilități), grup sanitar, sistem de iluminat cu corpuri LED, dar și o rețea de camere video mobile de mare rezoluție cu sistem anti-vandalism. Primarul Mircia Gutău s-a arătat deosebit de încântat de felul în care arată Parcul Ostroveni și și-a exprimat convingerea că, în foarte scurt timp, acesta va deveni un punct de atracție al întregului cartier, atât pentru copii, cât și pentru adulți, sporind atractivitatea întregii zone.

