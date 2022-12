Email the Author

O nouă veste bună legată de dezvoltarea sportului din județul nostru a venit zilele trecute! Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea, în care se simțea de ani buni nevoia unor modernizări serioase (chiar dacă o astfel de încercare s-a realizat, cu mai mult sau mai puțin succes, și în vara anului 2012), va fi reabilitată, modernizată și extinsă pe baza unui proiect care tocmai a fost aprobat. La exterior, arena din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 24, va beneficia de reabilitare termică, extindere și modernizare a construcției existente, totul fiind gândit pentru adaptarea la noile norme și standarde de eficiență energetică. Va fi construită o terasă circulabilă accesibilă spectatorilor în timpul evenimentelor cu o suprafață de aproximativ 137 m.p. În interior va fi realizată o reconfigurare a spațiilor, vor fi înlocuite finisajele, va fi extins corpul principal al clădirii și se vor reface sistemele de instalații. Pentru că sportul principal care va fi găzduit în această sală va rămâne handbalul, viitoarea Sală „Traian” și suprafața ei de joc vor putea fi omologate de către Federația Europeană de Handbal pentru a găzdui meciuri din Liga Campionilor de la oricare nivel al competiției. Numărul de locuri pe scaune va fi suplimentat până la 3.014 și se vor creea două zone VIP. Va exista un salon media, o zonă mixtă și una flash. Ca și până acum, vor fi o sală de conferințe, un salon VIP, birouri pentru oficialii EHF. Va fi creat un club video multimedia și vor fi montate monitoare perimetrale. Va fi refăcută suprafața de joc și va fi amenajată sala de masaj. În plus, vor fi recompartimentate vestiarele, iar sala de forță va fi amenajată și echipată. Vor exista saună, bazin pentru gheață și criosaună. Ca și până acum, vor exista cabinet medical și cameră anti-doping. Gradenele din tribune vor fi refăcute cu structură metalică. De asemenea, vor fi refăcute sistemele de sonorizare, lumini și ventilație.

