A FOST APROBAT planul de activități pentru 2023 al Centrului Europe Direct Vâlcea

„«Calitatea planului dumneavoastră anual de comunicare este excelentă!» – Aceasta este vestea bună primită de la Reprezentanța Comisiei Europene din România de Centrul Europe Direct Vâlcea. Asta înseamnă că vom putea desfășura evenimentele propuse, care sunt destinate unor grupuri de persoane diferite: tineri, jurnaliști, refugiați din Ucraina, bibliotecari, adulți etc. 2023 va fi Anul European al Competențelor și ne străduim să conștientizăm comunitatea locală despre nevoia de învățare continuă, de adaptare la o societate în permanentă schimbare. Temele principale de comunicare sunt, în continuare, reprezentate de tranziția verde, digitală și echitabilă, răspunsul UE la război, statul de drept, democrația și respectarea valorilor europene” , ne-au anunțat reprezentantele Centrului Europe Direct Vâlcea.

