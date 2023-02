A CONSUMAT PATRU FELURI DE DROGURI și apoi s-a urcat la volan

Un nou caz de teribilism comis de un tânăr pe drumurile publice din județ! La data de 29 ianuarie 2023, polițiștii Formațiunii Rutiere Drăgășani au surprins în trafic un tânăr în vârstă de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe o stradă din municipiu, în timp ce se afla sub influența unor substanțe interzise.

„După verificarea cu aparatul drugtest, care a rezultat o valoare pozitivă pentru substanțele COC, MET, MDMA și MTD. Tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism. În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea