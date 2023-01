85 + 7 ANI DE NEMURIRE pentru Mihail Titi Gherghina

Email the Author

Pe 13 ianuarie 1931, într-o zi de iarnă cum numai bătrânii își amintesc, se năștea Mihail Titi GHERGHINA . După ani și ani, acest OM, profesor respectabil al Râmnicului, scriitor, colecționar, dar și mare iubitor al istoriei urbei de sub Capela, ne făcea onoarea de a fi colaborator al ziarului nostru. Era începutul celui de-al doilea deceniu al acestui secol. Mihail Titi GHERGHINA a plecat dintre noi (tot iarna) pe 19 februarie 2016, într-o seară de vineri, la vârsta de 85 de ani. Au trecut șapte ani de acel moment în care Râmnicul cultural și istoric a devenit mai sărac. Pentru anii în care a dat culoare „Curierului” cu poveştile Râmnicului de altădată, dar şi pentru prietenia sinceră şi dezinteresată arătată acestui ziar, îi rămânem pe veci datori. Pentru modestia şi decenţa cu care a contribuit la menţinerea vie a legendei adevăratului Râmnic, nimeni şi niciodată nu-i va putea mulţumi îndeajuns. Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!

