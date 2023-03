5 remedii naturale pentru împotriva tuse

Tusea poate fi uneori extrem de enervanta si persistenta, cauzand un disconfort semnificativ. Din fericire, există numeroase remedii naturale care ajută la ameliorarea tusei, pe care le poți descoperi în acest articol

1. Ceaiuri cu plante medicinale

Ceaiurile cu plante medicinale sunt unul dintre cele mai eficiente remedii naturale pentru tratarea tusei. Cele mai populare ceaiuri, cum ar fi ceaiul de cimbru, mentă și mușețel, au proprietîți antiseptice care ajută la calmarea gâtului inflamat și iritat. De asemenea, ele pot ajuta la eliminarea secrețiilor și previn formarea în exces a mucusului în tractul respirator.

În plus față de aceste ceaiuri populare, ceaiurile din scoarță de stejar sau coajă de lămâie sunt recomandate pentru a calma gâtul inflamat și iritat. Acestea sunt eficiente, de asemenea, în tratarea congestiei pulmonare, permițând relaxarea căilor respiratorii [1].

Usturoiul este o altă plantă medicinală recomandată ca remediu împotriva tusei. El poate fi utilizat ca un expectorant puternic, ajutând la curățarea tractului respirator prin eliminarea mucusului si a altor secretii acumulate. Mai mult decat atat, usturoiul poate fi consumat și în alimentația curentă [2].

2. Miere și lămâie

Mierea și lămâia sunt două remedii populare pentru tratarea tusei. Mierea este bogată în antioxidanți și are proprietăți antiinflamatorii care ajută la calmarea iritațiilor gâtului. Lămâia conține vitamina C, un nutrient esențial pentru întărirea sistemului imunitar și, prin urmare, ajută la reducerea simptomelor de tuse.

Prepararea unei băuturi calde cu miere și lămâie este un mod eficient de a trata tusea. Se amestecă jumătate de linguriță de miere și sucul proaspăt stors dintr-o lămâie într-un pahar cu apă caldă. Se amestecă bine ingredientele și se bea de mai multe ori pe zi, inclusiv înainte de culcare [3].

3. Ghimbir

Ghimbirul, ca atare, amestecat în miere sau sub formă de infuzie este unul dintre cele mai bune remedii naturale pentru tuse. O rețetă mai puțin cunoscută spune că rădăcina de ghimbir dată pe răzătoare se poate prepara la foc mic, în puțină apă, timp de aproximativ 10 minute pentru a se obține o soluție cremoasă, care se poate consuma caldă sau rece, cu un strop de miere sau lămâie.

Ghimbirul are proprietăți antiinflamatorii și antiseptice, precum și capacitatea de a reduce congestia din căile respiratorii. Acesta conține substanțe nutritive esențiale, cum ar fi vitaminele A, B6 și C, precum și calciu, potasiu, magneziu și zinc. Aceste substanțe sunt benefice în tratarea tusei și a simptomelor sale. De asemenea, ghimbirul poate ajuta la relaxarea mușchilor gâtului și ai laringelui, ceea ce poate face să fie mai ușor să respiri fără probleme [4].

Pentru a prepara ceaiul natural de ghimbir, pune 1-2 linguri de rădăcină de ghimbir mărunțită într-un vas cu 2 căni apă clocotită. Lăsați să fiarbă timp de 10 minute pentru a obține un ceai aromat. Se poate servi cald sau rece, cu un strop de miere și lămâaie pentru gust, sau se poate fierbe cu câteva cuișoare pentru aromă.

4. Ulei esential de eucalipt

Uleiul esential de eucalipt este un tratament natural eficient pentru tuse. Uleiul esențial de eucalipt este un bun expectorant și poate oferi alinare gâtului și plămânilor. În plus, acest ulei este un decongestionant puternic.

Uleiul esențial se poate folosi în diverse moduri pentru a calma tusea. El se poate inhala, fie sub formă de inhalații în apă fierbinte, fie cu ajutorul unui difuzor de uleiuri esențiale. Se pot adăuga câteva picături de ulei esenţial de eucalipt diluat într-o baie caldă, pentru relaxare și reducerea inflamației cauzate de tuse.

O altă modalitate prin care poate fi folosit uleiul esenţial de eucalipt este diluarea acestuia într-o bază de ulei vegetal și masarea pieptului și spatelui cu amestecul rezultat. Este important să îți amintești că uleiul esenţial de eucalipt este foarte puternic, deci trebuie diluat, obligatoriu [5].

5. Apă cu bicarbonat de sodiu

Apa cu bicarbonat de sodiu este o modalitate simplă, eficientă și ieftină de a reduce tusea. Se amestecă o linguriță de bicarbonat de sodiu în două cești de apă calda. Soluția rezultată poate fi folosită pentru a face gargară, de mai multe ori pe zi.

Apa cu bicarbonat de sodiu ajută la reducerea inflamației gâtului și la calmarea tusei uscate, care sunt adesea rezultatul răcelii sau al infecțiilor pulmonare [6].

Remediile naturale sunt o soluție accesibilă și eficientă care ajută la calmarea tusei. Ele sunt recomandate în paralel cu tratamentul alopat recomandat de medic. De asemenea, orice tuse persistentă trebuie evaluată de către medic pentru identificarea cauzelor și instituirea unui tratament adecvat.

Bibliografie

