49,5% DIN CAPACITATE! Acesta este gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale din România. Premierul Ciucă vine cu explicații

În cadrul Grupului de Lucru au fost analizate și soluțiile pentru creșterea capacității de producție de energie, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și mărirea capacității de depozitare. Accentul a fost pus asupra pregătirii proiectelor de investiții finanțate din Fondul de Modernizare și prin intermediul Inițiativei celor 3 Mări, mecanisme pe care România le valorifică pentru atingerea obiectivului de securitate energetică. „România are la dispoziție resursele energetice de care cetățenii și economia au nevoie pentru prezent și pentru viitor. Ceea ce avem astăzi în depozite asigură necesarul de consum pentru perioada următoare. Pregătim deja resursele pentru iarna 2023-2024, dar și soluțiile pentru suplimentarea cantității de energie de care România va avea nevoie în următorii ani pentru a asigura necesarul unei economii în continuă dezvoltare. Acordurile de colaborare stabilite cu partenerii externi pentru diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaz și investițiile consistente în domeniu reprezintă, pentru România, soluția de consolidare a securității energetice” , a explicat premierul Nicolae Ciucă. La reuniunea GLISE au mai participat ministrul Energiei – Virgil Popescu, secretarul general al Guvernului – Marian Neacșu, directorul general al Transgaz – Ion Sterian, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului – George Agafiței, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul energiei.

Vineri, 24 februarie 2023, premierul Nicolae Ciucă a coordonat reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru Securitate Energetică (GLISE) în cadrul căreia au fost analizate situația rezervelor de gaze naturale, pregătirea stocurilor pentru perioada următoare și stadiul proiectelor de investiții pentru creșterea capacității de producție și depozitare a energiei. Reprezentanții Guvernului ne-au anunțat că măsurile pe care le-au dispus asigură rezervele de gaze naturale necesare consumului cetățenilor și mediului de afaceri. Gradul de umplere a depozitelor este, în prezent, de 49,5% din capacitate , ceea ce garantează cantitatea de care au nevoie populația și economia României, indiferent de condițiile meteorologice din următoarea perioadă. Pentru perioada viitoare, inclusiv pentru sezonul rece 2023-2024, România are capacitatea să depoziteze peste trei miliarde de metri cubi de gaze naturale, cantitate suficientă inclusiv în condițiile creșterii consumului intern.

