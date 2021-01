31 DE ANI ÎMPREUNĂ

Ultimul an din viața cotidianului CURIERUL DE VÂLCEA a fost unul inedit. Și noi și toți vâlcenii și toți românii și… întreaga planetă am avut aproape același mod de a trăi! În numai un an, am trăit și trecut împreună peste provocări pe care poate multe generații de-a lungul timpului nu au avut ghinionul (sau șansa!?) să le străbată. Dar am rămas ÎMPREUNĂ! Acesta este poate cel mai mare câștig pe care omenirea îl are după acest an greu, la momentul în care, sperăm cu toții, am trecut de «vârful de formă» al pandemiei de Coronavirus! Peste ani și ani, aceste cuvinte nu vor mai putea fi înțelese și gândite așa cum le simțim și trăim noi acum. Însă, dincolo de micimea cuvintelor, rămân marile lor semnificații! Oamenii au învățat să fie mai aproape unii de alții, chiar și de la distanță! A fost o schimbare majoră în mentalitatea omenirii venită aproape peste noapte, din nevoie, dar care, în mod cert, va avea și impact pozitiv pe termen mediu sau lung. Ce nu te omoară te face mai puternic!

Așa a fost, este și probabil va rămâne viața și pentru cotidianul CURIERUL DE VÂLCEA, ziarul care, cu peste trei decenii în urmă, pe 22 ianuarie 1990, la primele ore ale zilei, da binețe vâlcenilor. A fost un oaspete insolit, un ziar născut în alte momente dificile și de confuzie, după focul acelor zile fierbinți de schimbare în societatea românească.

CURIERUL DE VÂLCEA a promovat permanent în paginile sale, prin cele aproape 8.300 de ediții de la fondare și până astăzi, statul de drept, democratic și social, în care libertatea și demnitatea omului, justiția dreaptă, dreptul la muncă, la cultură, învățătură, ocrotirea sănătății și bunăstarea tuturor românilor reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democrate ale poporului român și al idealurilor din decembrie 1989.

La mulți ani, Curierul de Vâlcea!

La mulți ani, Vâlcea și vâlceni!