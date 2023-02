Email the Author

„Recent, am depus spre finanțare două obiective de investiții importante. Unul este «Înființarea și funcționarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Bujoreni, județul Vâlcea», proiect cu fonduri europene nerambursabile de peste 1,1 milioane lei, depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin intermediul acestui proiect, la Bujoreni se urmărește renovarea, modernizarea și dotarea clădirii din satul Gura Văii (grădinița veche) în vederea înființării Centrului Comunitar Integrat Bujoreni, pentru furnizarea de servicii medico-sociale de calitate beneficiarilor din Bujoreni, Muereasca și Dăești. Aici se vor asigura servicii medico-sociale. Urmărim, astfel, creșterea accesului la serviciile de sănătate și eficientizarea acestora prin degrevarea ambulatoriului cu până la 5%, până la sfârșitul perioadei de implementare. De asemenea, suprafața facilităților medicale din Bujoreni va crește la 179 mp. Cel de-al doilea proiect depus în această perioadă este «Dotarea cu echipamente a Căminului Cultural Gura Văii, comuna Bujoreni, județul Vâlcea», în cadrul GAL CASTRA TRAIANA, fonduri europene nerambursabile. Prin acest obiectiv de investiții se urmărește achiziționarea de dotări pentru căminul cultural al comunei Bujoreni situat la Gura Văii, în vederea bunei desfășurări a activităților sociale și culturale ale comunității, dar și a ședințelor Consiliului Local. Valoarea proiectului este de peste 35.000 de euro” , a mai punctat Gheorghe Gîngu.

Printre administrațiile locale din județul nostru care au dat dovadă de multă implicare în atragerea de fonduri nerambursabile pentru derularea proiectelor care să îmbunătățească și mai mult condițiile de trai ale locuitorilor se află Primăria Bujoreni. Edilul de aici, Gheorghe Gîngu, împreună cu echipa sa au încercat să «prindă» cât mai multe dintre proiectele la care comuna din nordul Râmnicului era eligibilă. În mare măsură demersurile le-au reușit, comuna Bujoreni fiind între primele trei-cinci administrații rurale din județ (din totalul de 78 de comune vâlcene) atunci când vine vorba despre volumul fondurilor nerambursabile care au fost atrase în ultimii ani. Mai multe detalii despre proiectele la care administrația locală a lucrat intens în ultima perioadă (unele fiind deja în stadiu de implementare) ne-au fost prezentate de către primarul Gheorghe Gîngu. „Preocuparea noastră constantă este aceea de a identifica fondurile necesare în vederea implementării cât mai multor proiecte în comuna Bujoreni. Avem deja investiții mari în localitate și o multitudine de certitudini pentru viitorul apropiat. Multe dintre proiectele noastre sunt deja în faza de implementare, altele sunt aprobate și intră în derulare în scurt timp. Dar avem și proiecte pe care le-am depus și așteptăm finanțarea, iar unele la care muncim de zor. Este un an al marilor investiții și al finanțărilor nerambursabile, un an care va fi foarte, foarte activ. Dacă alții n-au făcut prea multe înaintea noastră la capitolul absorbție de fonduri europene și/sau guvernamentale, ei bine, noi facem! Pentru că putem, vrem și ne pricepem!” , a declarat Gheorghe Gîngu.

