Vâlceanul Pintea, mândria agriculturii românești

• directorul APIA a fost lăudat public pentru absorbția banilor europeni

În ședința de Guvern de miercuri – 27 februarie, premierul Viorica Dăncilă a citit un mesaj referitor la stadiul implementării fondurilor europene în agricultură:

”Avem pe agenda ședinței de astăzi două măsuri de susținere a producătorilor agricoli, prin care încurajăm producția de legume românești. Pentru al treilea an consecutiv, sprijinim agricultorii să cultive tomate în spații protejate. Anul acesta, vom aloca 50 de milioane de euro pentru finanțarea acestui program, care se bucură de interes din ce în ce mai mare din partea fermierilor. Dacă în anul 2017, primul an de aplicare, sprijinul a fost acordat pentru aproximativ 8.000 de agricultori, anul trecut, numărul beneficiarilor s-a dublat, a crescut la peste 16.500. De asemenea, începând cu acest an, vom demara un program similar pentru susținerea producției de usturoi românesc. Este un program care se va derula sub forma unei scheme de ajutor de minimis, gândită pentru o perioadă de trei ani, respectiv 2019-20221, iar bugetul alocat pentru primul an este de 2 milioane de euro. Guvernul continuă, așadar, să sprijine agricultura atât prin programe finanțate din fonduri naționale, cât și prin acordarea la timp a subvențiilor, dar și prin atragerea fondurilor europene. Tot din agricultură avem o altă veste bună, săptămâna aceasta au intrat în țară aproape 300 milioane de euro pentru susținerea Programului Național de Dezvoltare Rurală, ceea ce înseamnă că, de la începutul anului, agricultura românească și dezvoltarea rurală au beneficiat deja de peste 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. În primele zile ale lunii martie, vor mai intra din Fondul European de Garantare Agricolă încă 175 de milioane de euro pentru fermieri. Toate aceste sume se adaugă celor șase miliarde de euro, încasați în perioada 2017-2018. Astfel, România este a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește volumul plăților pentru investiții destinate agriculturii și dezvoltării rurale în perioada 2014-2018, după Franța și Germania, cu un grad de absorbție ce a ajuns la 48%”.