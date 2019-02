Vrei să ajungi subofițer în Armata României?

• 3 școli militare, 18 specializări și 399 de locuri te așteaptă

Centrul Militar Județean Vâlcea anunță că la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti (1 an) sunt scoase 263 de locuri, iar termenul limită pentru recrutarea candidaților: 12.06.2019; la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, judeţul Buzău (1 an) sunt scoase 76 de locuri, iar termenul limită pentru recrutarea candidaților: 04.06.2019; la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (1 an): 60 de locuri – arma comunicații iar termenul limită pentru recrutarea candidaților: 12.06.2019.

Lista criteriilor de recrutare: candidații care sunt soldați/gradați profesioniști în activitate: să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau să facă dovada obținerii diplomei până la concursul de admitere); să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul 2019; să aibă cel puțin 2 ani vechime în serviciu, calculată de la absolvirea programului de instruire și până la data organizării concursului de admitere; să aibă calificativul cel puțin „Bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani;

Pentru candidații care sunt civili: să fie în clasa a XII-a sau absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (să facă dovada obținerii diplomei până la concursul de admitere); să aibă cel mult 35 de ani împliniți în anul 2019.

„Pentru început, trebuie să vă prezentați la biroul informare-recrutare cu cartea de identitate. Acolo veți primi precizări privind efectuarea examinării medicale și o adeverință de candidat pentru vizita medicală. Candidații declarați „Apt” medical, vor completă dosarul de candidat cu documentele solicitate de recrutor, în copie și în original (act de identitate, certificat de naștere, acte de studii, cazier judiciar, precum și adeverințe și/sau copia contractelor cu MApN – după caz).

Candidații declarați „Recrutat” vor fi planificați pentru selecție și vor fi anunțați telefonic cu aprox. 5 zile înainte. Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea următoarelor probe: psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional); fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 40 sec.; alergare pe distanța de 2.000 m cu baremul de 10 min.); interviu de evaluare finală. Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Perioada de selecție se încheie la data de: 09.08.2019 pentru ȘMMMS a Forțelor Terestre; 13.08.2019 pentru ȘMMMS a Forțelor Aeriene; 13.08.2019 pentru ȘMMMS pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică”, explică lt. colonel Nicolae Olaru, șeful Biroului de Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Vâlcea.