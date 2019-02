Primarul Concioiu de la Gușoeni spune că Multe investiții vor începe în primăvară

În acest an, administrația din Gușoeni are în vedere următoarele investiții impor­tante: reabilitarea Drumului comunal Spârleni – Dealul Mare – Bălşoara, reabilitarea şcolii gimnaziale, construirea din unei grădiniţe cu program prelungit, reabilitarea, extin­derea şi dotarea dispen­sarului medical, finalizarea construirii căminului cultural şi a proiectului de montare a panourilor fotovoltaice. „Anul 2019 va fi un an al şantierelor. Unul dintre proiecte prevede construirea unei grădiniţe, cu program prelungit. Un proiect necesar, fiindcă cifrele ne confirmă că există în localitate un număr mare de «grădinari» care stau acasă cu bunicii. Avem în vedere începerea proiectului pentru alimentare apă şi canalizare şi poate, vom demara proiectul de înfiinţare a reţelei de gaze naturale”, declară primarul Nicolae Concioiu.