„Nu am mărit niciodată taxele şi impozitele locale!”

Având în vedere că mulți dintre locuitorii comunei Stoenești sunt pensionari, unii cu venituri destul de mici, Gheorghe Dumbravă nu a propus Consiliului Local niciodată, de când este primar, mărirea taxelor și impozitelor. „Eu cunosc aproape toţi cetăţenii şi marea majoritate sunt pensionari, cu pensii aşa cum are toată lumea, iar restul nu sunt oameni foarte înstăriţi. Sunt mulţumit de faptul că cetăţenii noştri sunt responsabili, că am avut în ultimii ani încasări de 95-97%, ceea ce mă bucură enorm. Este o satisfacţie atunci când cetăţeanul vine şi îşi plăteşte taxele, tocmai pentru că este mulţumit de realizări şi vrea să ne ajute în continuare. Ce rezolvam dacă măream taxele şi impozitele, dacă cetăţeanul nu are bani să plătească? Ar fi scăzut nivelul de încasare şi nu rezolvam nimic. Şi aşa avem un buget mic pe care îl strângem, în jur de 7 miliarde de lei vechi, deoarece nu avem agenţi economici pe raza localităţii care să aducă venituri suplimentare la bugetul local”, declară edilul Dumbravă.