15.000 DE EURO, MAI MULTE BIJUTERII DIN AUR și ceasuri de mână – prada unui hoț care a pătruns într-o locuință din Râmnic

Pentru descoperirea hoțului au fost necesare percheziții în orașul Pantelimon din județul Ilfov În data de 6 ianuarie 2023, magistrații Judecătoriei Râmnicu Vâlcea au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a unui bărbat în vârstă de 36 de ani care este cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. „În fapt, la data de 5 septembrie 2022, bărbatul ar fi pătruns într-o locuință din municipiul Râmnicu Vâlcea, de unde ar fi sustras suma de 15.000 de euro, mai multe bijuterii din aur și ceasuri de mână. În acest context, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Râmnicu Vâlcea, în urma activităților investigativ-operative efectuate, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, la locuințele a două persoane de la aceeași locație, respectiv din orașul Pantelimon, județul Ilfov” , ne-au anunțat polițiștii vâlceni. „La data de 5 ianuarie 2023, în baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 6 ianuarie 2023 el a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat” , mai informează sursa citată. • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

