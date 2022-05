#10ANIDEMOTIVAȚIE PENTRU SPORT ȘI FAPTE BUNE! În 2022 Maratonul Olteniei revine în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, dar și în formă virtuală

„Provocările sunt cele care ne testează limitele și creativitatea de fiecare dată, dar în același timp ne dovedesc cât de buni suntem. După 10 ani de Maratonul Olteniei am învățat că experiența unei curse este mai importantă decât câștigul, că imposibilul se transformă în posibil datorită oamenilor potriviți din jurul tău, dar și că #MOtivația pentru sport și fapte bune ne reunește de fiecare dată mai presus de orice. Sunt încântat să sărbătoresc 10 ani de mișcare și grijă pentru comunitatea locală alături de participanții cu tradiție de la Maraton și abia aștept să mă aliniez la linia de start cu noua generație de maratoniști. Rămânem în continuare alături de oamenii cu multă #energiepentrubine!”, Ondrej Safar (foto, în stânga), CEO CEZ România.

550 de locuri pentru participanți Motivați. Antrenați. Implicați.

După o perioadă lungă cu provocări și limite depășite, Maratonul Olteniei revine pentru toți iubitorii de sport și mișcare în aer liber, cu trasee adaptate atât pentru profesioniști, dar mai ales pentru sportivi amatori care fie sunt participanți fideli ai evenimentului, fie vor veni pentru prima dată la linia de start.

Înscrierile la Maratonul Olteniei 2022 sunt deschise pe www.maratonulolteniei.ro, pentru patru probe de concurs deja consacrate, în limita a 550 de locuri:

• Cursa MTB Cross Country, cu două variante de traseu: scurt, de 22 km si lung, de 33 km;

• Cursa Trail Run, cu două variante de traseu: crosul de 12 km și semimaratonul de 22 km.

Mișcare în aer liber oriunde pentru 110 participanți la cursa virtuală

Cum tradițiile bune merită să continue, sportivii care nu vor putea participa la cursele fizice din parcul Zăvoi au posibilitatea de a se înscrie la Maratonul Virtual:

• RUN Challenge 31 zile – 100 km trail run, BIKE Challenge 31 zile – 1 000 km MTB realizați în 31 de zile, pentru cei mai #MOtivați participanți;

• Probe tradiționale: RUN 1 zi – 12 km trail, BIKE 1 zi – 22 km MTB – pentru cei care doresc să facă o faptă bună prin mișcare.

Cursa pentru persoane cu dizabilități va fi ca de fiecare dată gratuită, în limita celor 20 de locuri disponibile.

MOtivație pentru fapte bune – CEZ dublează și donează taxele de participare către trei cauze sociale din județul Vâlcea

De-a lungul edițiilor am reușit cu fiecare persoană înscrisă la una dintre cursele de alergare sau MTB să fim sprijin pentru cauzele sociale din comunitățile locale. Nici în acest an nu ne lăsăm mai prejos pentru că sumele colectate din taxa de înscriere vor fi dublate de CEZ și donate către beneficiarii ediției cu numărul 10.

Cauzele sociale susținute de această ediție se axează pe cele patru direcții de responsabilitate socială:

• Sănătate & Wellbeing: teste gratuite Babeș – Papanicolau în cadrul unei unități de diagnostic mobil, cu sprijinul Fundației Renașterea;

• Educație & Dezvoltare regională: soluționarea alertelor din Oltenia din HartaEdu.ro, platformă dezvoltată de Narada;

• Mediu: instalare de panouri fotovoltaice la micii fermieri/ producători locali din Oltenia, cu sprijinul Asociației Viitor Plus.

Surprize și pentru cei mai mici dintre sportivi: Cursa copiilor revine la Maratonul Olteniei!

Ne întoarcem cu aceeași #energiepentrubine de a sărbători bucuria revederii și de a face mișcare în natură, ca parte dintr-un stil de viață sănătos. Pentru că #MOtivația este cea care ne reunește de 10 ani și ne face să ducem tradiția mai departe, în această ediție readucem cursele copiilor în Parcul Zăvoi pentru cei mai mici sportivi.

Noutăți despre Maratonul Olteniei 2022 puteți afla pe pagina de Facebook, acolo unde puteți găsi și recomandări pentru participanți, dar și experiențe din anii anteriori. Pentru mai multe detalii despre înscrieri, taxe de participare, metode de plată sau probe de concurs, accesați www.maratonulolteniei.ro.

Informațiile utile de la Maratonului Olteniei sunt disponibile și în propria sa aplicație mobilă! De la notificări, detalii despre curse și până la prezentarea cauzelor sociale, toate vor fi distribuite în aplicație. Aceasta poate fi descărcată din Google Play – http://bit.ly/2MD9S2B sau App Store – https://apple.co/2M0FQq4.

• Direcția Oameni și Brand CEZ România